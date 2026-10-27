Startseite Unterhaltung Stars
Sofia Vergara präsentiert sich stolz im Bikini an ihrem 54. Geburtstag.
Sofia Vergara präsentiert sich stolz im Bikini an ihrem 54. Geburtstag.
Instagram
Romantisches Dinner

Neuer Mann! Sofía Vergara mit Rockstar erwischt

Sofía Vergara und Imagine-Dragons-Frontmann Dan Reynolds wurden beim intimen Dinner in Beverly Hills erwischt. Die Fotos sprechen Bände.
Von Heute Entertainment
27.10.2026, 09:29
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die 54-jährige Schauspielerin Sofía Vergara und der 39-jährige Sänger Dan Reynolds sorgten am Wochenende für Aufsehen. Die beiden wurden beim gemeinsamen Abendessen im Nobelrestaurant Cipriani in Beverly Hills fotografiert.

Auf den Bildern ist zu sehen, wie Reynolds über den Tisch hinweg nach Vergaras Hand greift, während die "America's Got Talent"-Jurorin ihn breit anlächelt. In einem Video wirkt die Kolumbianerin bestens gelaunt und lacht viel.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie Gala.de berichtet, waren die beiden nicht allein unterwegs. Mit am Tisch saßen demnach die Kosmetikunternehmerin Anastasia Soare sowie ein Bekannter von Reynolds.

Diskreter Abgang um Mitternacht

Vergara trug ein graues ärmelloses Top, ihre brünetten Haare fielen offen über die Schultern. Nach dem Dinner verließen die beiden das Restaurant gegen 0:30 Uhr diskret durch die Hintertür.

Auch interessant

Um Narben zu verdecken! Hollywood-Star zeigt XXL-Tattoo

Die Stars haben sich bislang nicht zu ihrem Treffen geäußert. Beide standen zuletzt wegen ihrer Ex-Partner in den Schlagzeilen: Reynolds trennte sich erst kürzlich von Schauspielerin Minka Kelly nach vier gemeinsamen Jahren.

Streit mit dem Ex

Auch Vergara sorgte mit ihrem Privatleben für Gesprächsstoff. Ihr Ex-Mann Joe Manganiello erhebt in seinen Memoiren schwere Vorwürfe gegen sie. Die Schauspielerin war von 2015 bis 2024 mit ihm verheiratet.

red, 27.10.2026, 09:29
Mehr zum Thema
Sofia Vergara
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote