Sohn geschlagen: Richter zeigte Verständnis

Rechtsanwalt Philipp Winkler. Bild: Sabine Hertel

Familienvater Eyup R. (29) räumte ganz offen ein, seinem Stiefsohn Eniz O. (13) "ein paar Watschen" gegeben zu haben – dennoch ging er ohne Strafe mit Diversion heim.