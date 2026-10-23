i Jenny Elvers Sohn konnte ihr helfen. IMAGO/Sven Simon Pleite-Geständnis Sohn half Jenny Elvers aus den Millionen-Schulden Jenny Elvers sprach offen über ihre Schulden im Millionenbereich. Nach einer Betriebsprüfung musste sie alles verkaufen. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 14:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jenny Elvers (54) steckte jahrelang tief im Schuldensumpf. Die deutsche Schauspielerin und Moderatorin gab nun offen zu, dass sich ihre Schulden auf einen Betrag in Millionenhöhe belaufen hatten.

Die 54-Jährige hatte ahnungslos Geld angelegt und "irgendwelche komischen Immobilien" gekauft. "Ich habe unterschrieben, das war wirklich dämlich", gesteht sie selbstkritisch.

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Wie es auf bunte.de heißt, war es ausgerechnet ihr Sohn Paul (25), der sie aus der finanziellen Misere befreite. Beim "Blauen Panther - TV & Streaming Award" in München sprach Elvers liebevoll über ihren Retter.

Sohn Paul ist Immobilienunternehmer

"Er ist geschäftstüchtiger als ich. Er kennt sich besser mit Zahlen aus als ich. Da hätte ich mir sehr viel früher mal etwas besser abgucken sollen", gibt sie zu.

Paul Elvers wurde am 9. März 2001 als Sohn von Jenny und dem Ex-"Big Brother"-Kandidaten Alex Jolig geboren. Heute ist er als Immobilienunternehmer tätig und beschäftigt sich unter anderem mit dem Kauf und der Sanierung von Immobilien.

Finanzamt forderte alte Belege

Die Probleme begannen nach einer Betriebsprüfung. Das Finanzamt verlangte Quittungen, die rund zehn Jahre zurücklagen. Durch Trennungen und Wohnortwechsel waren viele dieser Unterlagen jedoch nicht mehr auffindbar.

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Um ihre Schulden begleichen zu können, musste Elvers letztlich alles verkaufen, was materiellen Wert hatte. Dank ihres Sohnes hat sie die schwere Zeit überstanden und blickt heute positiv in die Zukunft.