18.04.2020 10:28 Sohn würgte Mutter, diese griff zum Messer

Am Freitag ist ein Familienstreit in Graz eskaliert. Der 21-jährige Sohn soll seine Mutter (45) bedroht und gewürgt haben. Im Gegenzug verletzte die Frau den jungen Mann mit einem Messer am Rücken.