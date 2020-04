Soldaten desinfizierten Landtagssitzungssaal

Zwei Trupps der ABC-Abwehrkompanie aus Mautern haben am Dienstag laut Bundesheer den Sitzungssaal des NÖ Landtags in St. Pölten desinfiziert.

Zwei Trupps der ABC-Abwehrkompanie aus Mautern haben am Dienstag laut Bundesheer den Sitzungssaal des NÖ Landtags in St. Pölten desinfiziert. Die Mandatare treten am Donnerstag zusammen, um das "NÖ Covid-19-Gesetz" zu beschließen. Statt 56 Abgeordneten werden in Zeiten des Coronavirus nur 39 anwesend sein.Experten der ABC-Abwehreinheiten des Bundesheeres hätten den Sitzungssaal einer Grundreinigung unterzogen, Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) sprach in einer Aussendung von einem "Assistenzeinsatz". Die Desinfektion habe zwei Stunden gedauert und sei von sechs Soldaten der ABC-Abwehrkompanie des Stabsbataillon 3 sowie einer Expertin des ABC-Abwehrzentrums Korneuburg durchgeführt worden. Sessel, Tische und andere Kontaktflächen seien durch eine Wischdesinfektion von Viren befreit worden.