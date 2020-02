Soldaten im Museumsquartier angelobt

Erstmals besuchte Österreichs neue Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Angelobung von Soldaten.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner besuchte heute erstmals die feierliche Angelobung von Soldaten des Österreichischen Bundesheeres am Haupthof des Museumsquartieres.230 Soldaten sprachen dort ihr Treuegelöbnis auf die Republik Österreich. Sie werden künftig ihren Wehrdienst bei der Garde und im Dienstbetrieb des Militärkommandos Wien versehen. Die Soldaten sind bereits im Jänner 2020 beim Bundesheer eingerückt."Mit ihrem Gelöbnis übernehmen Sie nicht nur Verantwortung für sich, sondern auch für das Bundesheer und die Sicherheit der Republik Österreich. Als Grundwehrdiener sind Sie die Basis unseres Bundesheeres. Ohne Grundwehrdienst gibt es keine Kadersoldaten und keine Miliz", betonte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in ihrer Rede."Die Attraktivierung des Grundwehrdienstes und der Miliz ist daher auch Teil unseres Regierungsprogrammes. In dieser Regierung werden wir die Tauglichkeitskriterien neu festlegen und eine weitere Kategorie, die "Teiltauglichkeit", einführen. In Zukunft soll es somit zwei Tauglichkeitsstufen geben, die "Volltauglichkeit" und die "Teiltauglichkeit".Diese Verantwortung übernehme ich für Sie. Am heutigen Tag wünsche ich Ihnen für Ihre bevorstehende Zukunft alles Gute, eine spannende Dienstzeit und viel Soldatenglück!", so die Bundesministerin weiter.