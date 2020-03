Solidarität: Leuchtendes Herz am DC-Tower

Im höchsten Gebäude von Österreich leuchten Fenster in Herzenform. Leserreporter Sarwar entdeckte die Lichter beim Vorbeifahren.

Zeichen der Solidarität sind in Zeiten von Corona gern gesehen. So wie dieses leuchtende Zeichen im höchsten Gebäude von Österreich, dem DC-Tower im Wiener Bezrik Donaustadt. Leserreporter Sarwar ist als Beifahrer im Auto vorbeigefahren und ihm ist das Herz aufgegangen. "Positive Zeichen benötigen wir derzeit", so der Leserreporter.2014 eröffnete der erste Haus der Hotelkette Meliá Hotels International in der Donau-City-Straße 7 in 1220 Wien. Das von Stararchitekten Dominique Perrault erbaute Gebäude erhielt für sein einzigartiges Design den „opening of the year (new build)" Award bei den „European Hospitality Awards.