Solidaritätsplakat in Favoriten – "danke"

In dieser weltweiten Corona-Krise tut Zuspruch und "Danke" sagen gut. In Favoriten macht es ein selbstgebasteltes Stoffbanner vor.

"Danke an alle, die unser Leben Aufrecht erhalten", steht auf einem selbstgebastelten Stoffbanner, das von einer Fensterbank in der Jura Soyfer Gasse im zehnten Bezirk hängt.Einen-Leserreporter rührten diese Worte, er knipste ab und schickte uns sofort diese schöne Botschaft, die wir gerne mit allen Lesern teilen. In diesen schwierigen Zeiten, die die gesamte Welt vor neue Herausforderungen stellt, ist es wichtig "Danke" zu sagen, an all diejenigen, die nun dafür kämpfen und arbeiten, dass es unserer Gesellschaft gut geht und auch, dass eine kritische Infrastruktur erhalten bleibt.Während nun ganz Österreich zuhause bleiben muss und die Ausgänge auf Ausnahmen beschränkt werden, arbeiten viele Menschen weiter. Allen voran die Ärzte und Pfleger, aber auch die Menschen im Supermarkt, im Kindergarten, in der Apotheke, in der Tankstelle, in der U-Bahn, in der Bank oder in der Trafik. Natürlich gehören dazu auch Politiker, Wissenschafter, Medien, IT- aber auch all jene, die dafür sorgen, dass wir weiterhin Wasser, Strom und Gasversorgung haben.Strom, Gas, Kraftstoffversorgung und Einrichtungen zur Entstörung und Aufrechterhaltung der NetzeWasserversorgung, so wie Einrichtungen zur Entstörung und Aufrechterhaltung der NetzeProduktion, Groß-und Einzelhandel und dessen Zulieferer, sowie die Logistik dahinterEinrichtungen zur Entstörung und Aufrechterhaltung der NetzeKrankenhäuser, Rettungsdienst, Pflege, niedergelassener Bereich, Medizinproduktehersteller, Arzneimittelhersteller, Apotheken, LaboreKreditversorgung der Unternehmen, Bargeldversorgung, SozialtransfersArbeitsmarktserviceBetrieb für kritische Infrastrukturen und auch öffentlicher Personennah- und Personenfern- und GüterverkehrPersonal der ÖBB und anderen Eisenbahnen zur Aufrechterhaltung des DienstbetriebesPersonal zur Aufrechterhaltung des Flug- und Schiffsverkehrsinsbesondere Nachrichten- und Informationswesen sowie Risiko-und KrisenkommunikationKernaufgaben der öffentlichen Verwaltung und Justiz, Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Justizvollzug, Veterinärwesen, Lebensmittelkontrolle, Asyl- und Flüchtlingswesen einschließlich Abschiebungshaft, Verfassungsschutz, aufsichtliche Aufgaben sowie Hoch-schulen und sonstige wissenschaftlichen Einrichtungen, soweit sie für den Betrieb von sicherheitsrelevanten Einrichtungen oder unverzichtbaren Aufgaben zuständig sindGesetzgebung/ParlamentSicherstellung notwendiger Betreuung in Schulen, Kindergarten und stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung