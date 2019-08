Vor 2 ' Willi Herren überrascht mit Fremdgeh-Beichte

Willi Herren erzählt in der fünften Folge "Sommerhaus der Stars", wie er seine jetzige Frau Jasmin kennen lernte.

In der fünften Folge von "Sommerhaus der Stars" fliegen wieder ordentlich die Fetzen: "Bachelor in Paradise"-Darsteller Yeliz regt sich auf, weil Johannes zu viel Knoblauch und zu viel Salz beim Kochen verwendet. Außerdem stören sie die komischen Laute, die er beim Schlafen von sich gibt.



Wenigstens ist dann beim ersten Spiel wieder in alles in Ordnung. Da sind Yeliz und Johannes nämlich die Schnellsten. Am nächsten Tag ist die Stimmung nicht besser. Dass ausgerechnet Sabrina für Willi Herren ein Geburtstagsfrühstück vorbereitet, findet Ehefrau Jasmin gar nicht gut.



Willi erzählt, wie er Jasmin kennen lernte



Am Abend muss sich die Gattin des "Lindenstraße"-Darsteller dann schon wieder ärgern. Beim Spiel "Reinen Wein einschenken" geht es darum Fragen mit "Ja" oder "Nein" ehrlich zu beantworten. Willi beantwortet nämlich die Frage, ob er schon mal seinen Partner betrogen mit "Nein". "Du bist zweigleisig gefahren, anderthalb Jahre", ärgert sich Jasmin. Ahjaa, stimmt erinnert sich Willi und wechselt schnell zum "Ja"-Schild.



Er bestätigt: "Sie [Jasmin] war anfänglich meine Affäre – über Jahre. Warum er sich nicht entscheiden konnte, weiß er selbst nicht so genau. Jasmin erklärt: "Da gibt es Kinder, die sitzen in Köln, einen festen Lebensmittelpunkt, da sitzt die eine drin und dann gibt es Mallorca. Mit der anderen erlebt man wunderschöne Sachen auf Mallorca, fährt an den Strand." Jasmin war diejenige, mit der Willi seine Ehefrau betrog.



Seit zwei Jahren ein Paar



Erst als er wegen eines Burnouts in eine Klinik kam, war der Schauspieler bereit eine Entscheidung zu treffen und verließ seine Ehefrau für Jasmin. Mittlerweile sind die beiden seit zwei Jahren ein Paar, seit 2018 verheiratet.



Welches Pärchen rausfliegt und wer wen nominiert hat, sehen Sie am Dienstag, den 20. August ab 20:15 Uhr auf RTL. (lm)