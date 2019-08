Tränen, Verrat und Gewalt im Sommerhaus der Stars

Folge 6 vom "Sommerhaus der Stars" war böser und brutaler als alles, was 8 Staffeln "Game of Thrones" zu bieten hatten.

Tränen, Handgreiflichkeiten, Auszucker und Verrat. "Das Sommerhaus der Stars" wurde in Folge sechs zu Westeros. Was da zwischen den mittlerweile bis aufs Blut verfeindeten Paaren passiert ist, könnte G.R.R. Martin Stoff für mindestens drei weitere Bücher seiner "Song Of Ice And Fire"-Reihe liefern.Im Mittelpunkt wie immer - Willi Herren. Der Schlagersänger war schon beim Abgang vom Wendler derjenige, der die hinterhältigen Strippen zog. Auch beim Beef zwischen seiner Frau Jasmin und seiner alten Freundin Sabrina stand er als Schlüsselfigur in der Mitte.Beim ganz großen Krach war es wieder Willi, der auf den symbolischen roten Knopf drückte, der im Sommerhaus für ein paar Atompilze sorgte. Aber der Reihe nach.Alles nahm beim Spiel "Das liegt mir auf der Zunge" seinen Ausgang. Die Paare mussten mit verbundenen Augen Gegenstände abschlecken und diese so erkennen. Und zur großen Überraschung aller waren es diesmal nicht Johannes und Yeliz, die das Spiel für sich entscheiden konnte, sondern Willi und Jasmin. Erstmals war also das Bachelor-Paar nicht vor einem Rauswurf sicher.Im Wissen, schon mal die Koffer packen zu können, brachen im Haus alle Dämme. Vor allem bei Elena, die den Gedanken, sich von Yeliz verabschieden zu müssen, nicht ertragen konnte. Sie weinte bittere Tränen. In dieser Extremsituation machte Roland den groben Fehler zu fragen, warum denn geweint wird.Bumm, mehr brauchte es nicht, um die kurze Lunte von Elena abzubrennen und sie zum Explodieren zu bringen. Sie eskalierte komplett und zwar mit ihren beiden Lieblingswörtern. "Behindert. Behindert. Behindert. Behindert. Missgeburt. Der hat null Mitgefühl. Ich hoffe, dass wird gezeigt", schrie sie im ganzen Haus herum. Sie wolle sich von niemandem verbieten lassen, wann und wo sie weint.Die schlechte Stimmung setzte sich auch beim folgenden Spiel fort. Während die Männer dabei relativ einfache Fragen beantworten mussten, baumelten die Frauen nur dank ihrer Muskelkraft über einer Schlammgrube. Jede falsch beantwortete Frage brachte die Damen allerdings näher an den Abgrund.Der sonst so nette Mike verzweifelte an den meisten Fragen und so war es Elena, die als erste baden ging. Natürlich wurde der Muskelprotz von seiner Freundin daraufhin böse beschimpft. Da platze ihm der Kragen: "Ich ficke alles hier. Was für Hurensohnfragen bekommen wir". Um seinen Ärger auch körperlich herauszulassen, prügelte er mit den Fäusten auf einen Wassertank.Den Sieg im Spiel holten sich schließlich wieder nicht Johannes und Yeliz sondern Roland und Steffi. Damit waren auch sie im "Leo" und konnten nicht hinausgewählt werden. Damit war das Worst-Case-Szenario für Johannes und Yeliz sowie Elena und Mike perfekt.Als letzten Rettungsanker für einen Verbleib im Haus sah man einen Akt der Diplomatie. Johannes versuchte Willi und Jasmin abends dazu zu überreden, freiwillig die Segel zu streichen. Nicht direkt, sondern sehr subtil durch die Blume angedeutet. Denn Willi und Jasmin wären schon lange nicht mehr im Haus ohne das "Bachelor"-Paar.Am nächsten Morgen explodierte die nächste Bombe. Willi fällt Johannes in den Rücken, versucht einen Keil zwischen Elena/Mike und ihm/Yeliz zu treiben. Da brannten wieder einmal alle Sicherungen durch. Diesmal allerdings mit Johannes. "Du hast keinen Funken Charakter, Willie", platzte es aus Johannes heraus. Man merkte ihm an, dass der Verrat sehr an ihm nagte. "Du kannst dir mit 50.000 Euro keinen Charakter kaufen, keine Ehre. ", herrschte er Herren an und prognostizierte ihm eine Zukunft voller Hass. "Immer wenn du im Restaurant was zu Essen bestellst, wird dir jemand ins Essen spucken".Dabei tätschelte er ihm immer wieder provozierend ins Gesicht. Das ließ Willi nicht auf sich sitzen: "Fass' mich nicht an". Die anderen Sommerhaus-Bewohner mischten sich in den unschönen Disput nicht ein und beobachteten die Beinahe-Handgreiflichkeiten geschockt und argwöhnisch.Wie schon nach dem ersten Spiel prophezeit wurden Johannes und Yeliz beim anschließenden Voting aus dem Haus gewählt. Das sorgte bei Elena für den zweiten vermeintlichen Nervenzusammenbruch. Sie zuckte erneut komplett aus und brüllte im Haus durch die Gegend. Johannes spazierte am Zimmer von Willi und Jasmin vorbei, prostet den beiden zu und sagt mit einem hämischen Grinser: "Auf den frisch aus der Enzugsklinik ehemaligen Alkoholiker".Herren, der im vor wenigen Monaten einen Alkoholentzug hinter sich hat, ist stinkwütend und kündigt eine "einstweilige Verfügung" gegen Johannes Haller an.Die Zeichen für das Halbfinale im Sommerhaus stehen also auf massivem Sturm. So tief und böse und hinterhältig ist es noch nie zwischen den Promis zugegangen.(baf )