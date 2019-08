Wendler wurde vor 'Hetzer' Willi Herren gewarnt

Nach dem Aus im "Sommerhaus der Stars" rechnet der Wendler mit seinem Nemesis Willi Herren ab.

Vor der prolligen Promi-Sendung verband die beiden Schlager-Kumpel eine langjährige Freundschaft. Doch die gemeinsame Zeit im RTL-"Sommerhaus der Stars" hat das Verhältnis zwischen Michael Wendler (47) und Willi Herren (44) nachhaltig zerrüttet."Willi ist ein falscher Mensch. Freunde und Bekannte haben mich vor dem 'Sommerhaus' vor Willi gewarnt, mir gesagt, er würde mir das Messer in den Rücken rammen. Und genau so ist es geschehen. Erst in den Rücken und dann noch mal ins Herz. Für Willi war mein Rauswurf ein Triumph. Für mich ist Willi Geschichte", sagt der Wendler im Interview mit der "Bild" über seinen ehemaligen Mallorca-Spezi Willi Herren. Im Sommerhaus hatte der das angebliche arrogante Verhalten vom Wendler kritisiert."Willi ist ein großer Hetzer. Schön, dass nun jeder sehen konnte, was für ein schlechter Mensch er ist". Scheint so, als sei erstmal Eiszeit zwischen den beiden ehemaligen Freunden angesagt. Wer weiß, vielleicht laufen sie sich bald wieder beim nächsten prolligen Promi-Format über den Weg.(baf )