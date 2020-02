Song Contest steigt 2020 wieder mit 41 Teilnehmern

Im Mai 2020 findet der Eurovision Song Contest in der niederländischen Stadt Rotterdam statt. Mit 41 Teilnehmern.

Wie die European Broadcast Union am Mittwoch bekanntgegeben hat, werden sich 2020 insgesamt 41 Teilnehmerländer um den Titel battlen.Nachdem sie 2019 pausiert haben, gibt es in Rotterdam ein Comeback von Bulgarien und der Ukraine.Aufgeteil auf zwei Semifinal-Durchgänge zu einmal 18 und einmal 17 Teilnehmern machen sich 35 Länder die je 10 zu vergebenden Finalplätze aus. Bereits fix im Finale sind wie immer die "Big 5" Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien sowie Titelverteidiger und Veranstalter die Niederlande.Am 28. Jänner wird ausgelost, welches Land in welchem Halbfinale an den Start gehen wird. Wann der Beitrag Österreichs feststeht, ist noch nicht bekannt.