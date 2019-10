Sonic-Youth-Legende Moore spielt im WUK

Thurston Moore kommt mit seiner Supergroup und einer neuen Platte nach Wien. Am 28. Oktober gibt er ein Konzert im WUK.

Mit Sonic Youth prägte er den Noise-Rock der Achtziger und Neunziger, heute tourt Thurston Moore mit Bassistin Deb Googe (My Bloody Valentine), Schlagzeuger Steve Shelley (Sonic Youth) und Gitarrist James Sedwards (Nøught) durch die Lande.Das neue Album der Supergroup trägt den Titel "Spirit Counsel" und erschien am 21. September als Triple-CD. Mit dabei sind Songs, die als Hommage an die phänomenale Spiritual-Jazz Meisterin Alice Coltrane konzipiert beziehungsweise Thurston Moores Lehrmeister Glenn Branca gewidmet sind.Als Support-Act begleitet das britische Experimental-Duo Rattle die Thurston Moore Group auf Tour. Katharine Eira Brown und Theresa Wrigley produzieren Drum-Patterns mit minimalistischen Vocals.Montag, 28. Oktober 2019WUK, WienEinlass: 19 UhrBeginn: 20 Uhr