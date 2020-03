Sonne pur! Ab nächster Woche wird es richtig warm

Nach dem teils rekordwarmen Donnerstag gehen die Temperaturen zwar etwas zurück, ab Sonntag kündigt sich aber ein Sonnenhoch an.

Am Donnerstag wurden in Österreich örtlich wie etwa in Wien neue Temperaturrekorde für die erste Märzhälfte aufgestellt. Nach einem vorübergehenden Dämpfer etabliert sich am Wochenende nach langer Zeit wieder ein stabiles Hochdruckgebiet namens "Helge" über Mitteleuropa.Nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale kann man sich ab Sonntag verbreitet auf sonniges Frühlingswetter freuen. Die Temperaturen steigen wieder etwas an, ganz so warm wie zuletzt wird es aber nicht und nachts muss man gebietsweise mit Frost rechnen.Am Donnerstag hat das Zusammenspiel aus milder Luft und föhnigem Westwind für außergewöhnlich hohe Temperaturen für die Jahreszeit gesorgt. Mit der Ausnahme von Vorarlberg wurde in jedem Bundesland die 20-Grad-Marke erreicht, wärmster Ort war Pottschach-Ternitz im Bezirk Neunkirchen mit 23,7 Grad.So warm so früh im Jahr war es hier noch nie, gleiches gilt auch beispielsweise für Wien und Eisenstadt, wo neue Temperaturrekorde für die erste Märzhälfte aufgestellt wurden.Am Samstag gestaltet sich das Wetter besonders in den Alpen und im Süden noch unbeständig mit vielen Wolken und etwas Regen bzw. oberhalb von etwa 1.000 Meter Schnee. Im Tagesverlauf macht sich aber besonders im Nordosten allmählich Hoch "Helge" bemerkbar."Am Sonntag dominiert im ganzen Land der Sonnenschein", prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Nach einer verbreitet frostigen Nacht steigen die Temperaturen auf 6 bis 16 Grad, wobei es in den westlichen Nordalpen unter leichtem Föhneinfluss am mildesten wird.Die neue Woche beginnt im ganzen Land strahlend sonnig und die Temperaturen steigen langsam wieder etwas an. Am Montag liegen die Höchstwerte bei 9 bis 18 Grad, am Dienstag und Mittwoch kommt dann besonders im Süden und Westen wieder die 20-Grad-Marke in Reichweite.In den Nächten kühlt es allerdings spürbar ab, so muss man auch im Flachland bis einschließlich Dienstag oft mit Morgenfrost rechnen.Im Laufe der zweiten Wochenhälfte lässt der Hochdruckeinfluss tendenziell etwas nach. "Am Freitag, pünktlich zum astronomischen Frühlingsbeginn, kündigt sich ein markanter Kaltlufteinbruch an", so der Experte.