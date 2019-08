Sonnen-Klangwolke sucht 140 Statisten

Mittendrin statt nur dabei: Die diesjährige Klangwolke, bei der sich alles um die Sonne dreht, sucht 140 Statisten. "Heute.at" sagt, wo man sich bewerben kann.

Bewerbungen per Mail

Wer will bei der diesjährigen Klangwolke (7. September) mit auf der Bühne sein?Unter dem Titel "Solar" setzte der britische Star-Regisseur und Intendant David Pountney die Beziehung der Menschheit zu unserem zentralen Himmelskörper, der Sonne, in den strahlenden Mittelpunkt.Und wer dabei nicht nur Zuschauer sein möchte, sondern Teil der Inszenierung, kann sich jetzt als Statist bewerben.Gesucht werden 100 StatistInnen, die bei der Klangwolke diverse tänzerische Choreographien auf einem Schiff durchführen. Allerdings sollte man dafür Zeit mitbringen: Probenzeitraum ist von 25. August bis 6. September (jeweils von 17 bis 21 Uhr).Zusätzlich werden 40 StatistInnen gesucht, die weniger Aufwändiges (aber ebenfalls auf dem Schiff) machen. Z.B. irgendwelche Dinge halten. Probenzeitraum hierfür ist von 2. bis 6. September von 17 bis 21 Uhr.Bewerben können sich Leute, die körperlich fit sind, tanzbegeistert und mindestens 18 Jahre alt. Bewerbungen an Katrin Fink (Linzer Brucknerhaus) per Mail schicken:. Telefonische Infos: 0660/395 18 70.