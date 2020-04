Sonos startet mit neuem Streaming "Sonos Radio"

Mit Sonos Radio bekommen Nutzer nun einen eigenen Musikstreamingdienst der Soundspezialisten. Über 60.000 Radiosender werden angeboten.

Sonos Radio soll über 10 Millionen Haushalte weltweit mit mehr als 100 Streaming-Optionen und einer Kombination aus über 60.000 Radiosendern versorgen. Das Besondere: Anders als andere Streamingdienste in Sonos Radio für Nutzer von Sonos-Lautsprechern kostenlos und bietet auch exklusive Sender abseits von Werbung und klassischen Radioangeboten.So steht neben den heimischen und internationalen Radiosendern auch Sonos Sound System zur Verfügung. Dabei handelt es sich um einen werbefreier Radiosender von Sonos, der vom Sonos Team im neuen Radiostudio im Sonos Flagship-Store in New York City betrieben wird. Nutzer können damit neue, bekannte oder wiederentdeckte Musik streamen, spannende Insider Geschichten erfahren und Gastauftritte von Künstlern erleben.Diese werbefreien, von Künstlern konzipierten Radiosender bieten ein regelmäßig aktualisiertes Streaming hunderter Songs, die diese Künstler beeinflusst oder bewegt haben. Der Radiosender "In the absence thereof..." von Thom Yorke ging bereits auf Sendung. In den nächsten Wochen kommen unter anderem die Radiosender der Künstler Brittany Howard von der Rock Band Alabama Shakes, David Byrne und Third Man Records dazu.Die Genre Stations wiederum bestehen aus über 30 ausgewählten, werbefinanzierten Radiosendern mit Musik aus den beliebtesten Genres der Sonos Nutzer. Damit bietet Sonos einen inspirierenden Mix aus handverlesener Musik, darunter die Radiosender Pure Unplugged, Country Outlaws, Hip Hop Archive und Kids Rock. Natürlich kann man auch mit Global Radio regionale Sender hören und Zugriff auf jeden beliebigen Sender weltweit, wie zum Beispiel, die Internetradiosender SomaFM aus San Francisco oder RTL aus Frankreich erhalten. SMit dem jüngsten Software-Update ist das neue Feature Sonos Radio im Menü "Durchsuchen" in der Sonos App vorkonfiguriert. Alle Kunden erhalten somit Zugang zu den Internetradiosendern aus der ganzen Welt. Das Radioprogramm von Sonos (Sound System, Artists Stations und Sonos Stations) wird zunächst in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland und Australien verfügbar sein. Deutschland und weitere Länder werden demnächst folgen.