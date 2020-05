Sonos stellt seine neue Soundbar Arc vor

Audiospezialist Sonos hat die neue Premium-Soundbar Arc angekündigt. Die Soundbar soll Kino-Erlebnisse in jedes Zuhause bringen können.

Arc bietet Hörern laut Sonos durch softwareunterstütztes Audio detaillierten Sound, kristallklare Dialoge, beeindruckenden Bass und Kompatibilität mit Dolby Atmos. Die neue Soundbar kann bereits vorbestellt werden und ist ab dem 10. Juni um 899 Euro in mattem Schwarz oder mattem Weiß erhältlich. Die Arc wird von der neuen Sound Experience Plattform von Sonos unterstützt.Damit sei die Soundbar auf alle möglichen Inhalte wie TV, Filme, Serien und Games, aber auch Musik, Podcasts, Radio und mehr abgestimmt. "Die Arc bringt auf noch nie dagewesene Art und Weise den Sound unserer Lieblingssendungen und -künstler direkt zu uns nach Hause", so Patrick Spence, CEO von Sonos.Im Inneren der Arc arbeiten elf Treiber, darunter zwei nach oben gerichtete Treiber für 3D-Sound. Die Arc wurde in Zusammenarbeit mit Oscar-prämierten Tonmeistern entwickelt und passt ihr Soundprofil an die jeweilige Umgebung und das Wiedergabeformat an – ganz gleich ob Stereo, Dolby Audio 5.1 oder Dolby Atmos. Dank der zahlreichen Features können Hörer den Sound der Arc in der Sonos App optimieren.Die Sprachverbesserung sorgt laut Sonos für eine noch deutlichere Stimmwiedergabe, der Nachtmodus reduziert die Lautstärke von besonders lauten Szenen wie etwa Explosionen. Das Trueplay Tuning von Sonos ermöglicht eine Anpassung des akustischen Profils der Arc an den jeweiligen Raum und liefert damit mitreißenden Sound aus allen Richtungen. Die abgerundete 270-Grad-Front aus Plastik soll für störungsfreien, multidimensionalen Sound sorgen. Die Arc kann vor dem Fernseher platziert an der Wand montiert werden und wird mit HDMI, eARC oder ARC mit dem TV verbunden.Die Arc ersetzt im Sonos-Sortiment die Playbar und die Playbase. Neben der Arc führt Sonos zwei weitere Updates ein. Der Sub (3. Generation) und der neue Sonos Five, der Nachfolger des PLAY:5 (2. Generation), bieten mehr Speicher und eine höhere Leistung.Der neue Sub bietet dasselbe beliebte Design und denselben kräftigen Bass und ist ab 10. Juni in Schwarz und Weiß für 799 Euro erhältlich. Neu ist das Design des Sonos Five, das in Schwarz mit schwarzer Front und erstmalig in Weiß mit weißer Front erhältlich ist. Der Sonos Five ist ebenfalls ab 10. Juni für 579 Euro erhältlich.