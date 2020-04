"Sons of Anarchy"-Darsteller tot aufgefunden

Tagelang hatten seine Schauspielkollegen nichts von Dimitri Diatchenko gehört und alarmierten die Polizei.

Er hatte einige Tage vorher einen Arbeitsunfall

Die Serienwelt trauert um Dimitri Diatchenko: Der Schauspieler ist im Alter von nur 52 Jahren verstorben. Er verkörperte unter anderem in "Son of Anarchy" die Rolle des Head Russian" (Episode 2 & 3 in Staffel 4) zu sehen. Daneben spielte er in den Serien "How I Met Your Mother", "Chernobyl Diaries" und "2 Broke Girls" mit.Wie "CNN" berichtet, hatten Kollegen des Schauspieler die Polizei alarmiert, weil sie länger nichts von Diatchenko gehört hatten. In seiner Wohnung wurde er dann von den Beamten tot aufgefunden.Laut Polizeibericht habe Diatchenko vor Kurzem bei der Arbeit einen Stromschlag erlitten. Er ging daraufhin nach Hause, um sich zu erholen. Es gäbe keine Zeichen für Fremdeinwirkung, heißt es. Die genaue Todesursache wird noch untersucht.