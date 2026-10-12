i Detlef Soost und Kate Hall IMAGO/APress Endgültig vorbei? Detlef über Beziehungsstatus: "Wir wissen es nicht" Detlef Soost spricht im Podcast offen über seinen Beziehungsstatus mit Ehefrau Kate Hall - und überrascht mit einer ehrlichen Antwort. Von Heute Entertainment 12.10.2026, 20:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist eine Beziehung, die viele Höhen und Tiefen erlebt hat: Choreograf Detlef Soost (56) und Vocal-Coach Kate Hall (43) legten Anfang 2025 eine Beziehungspause ein. Seitdem wohnt das Paar getrennt - doch wie steht es wirklich um ihre Ehe?

Im Podcast "Frühstück bei Barbara" stellte Moderatorin Barbara Schöneberger dem Ex-"Popstars"-Juror die direkte Frage zum Beziehungsstatus. Seine Antwort fällt zunächst vage aus: "Wir wissen es nicht."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Soost führte dann aus: "Wir wohnen getrennt, das wissen wir, und wir gehen sehr, sehr gut miteinander um." Auch seinen 56. Geburtstag habe das Paar gemeinsam mit den Kindern verbracht.

"Als ob man auf der Pause-Taste ist"

Mit einem bildlichen Vergleich beschreibt Soost die aktuelle Situation: "Ich glaube, das ist gerade so, als wenn man auf der Pause-Taste ist." Der Film sei "sozusagen noch nicht zu Ende, sondern wir haben kurz mal die Pause-Taste gedrückt".

Momentan gebe es "ein Standbild, das ganz gut aussieht", betonte der Berliner. Ob das Paar irgendwann wieder auf "Play" drücken werde, ließ er jedoch offen.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Lange Geschichte

Soost und Hall lernten sich 2008 bei den Dreharbeiten zur Castingshow "Popstars" kennen. 2009 machten sie ihre Beziehung öffentlich, 2012 folgte die Hochzeit in Berlin. Ihre gemeinsame Tochter kam im Februar 2010 zur Welt.