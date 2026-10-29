i Fitness-Influencerin Sophia Thiel. IMAGO/Panama Pictures Influencerin am Boden Fitness-Star Sophia Thiel gesteht: "Bin am Tiefpunkt" Die Fitness-Influencerin Sophia Thiel spricht offen über eine schwierige psychische Phase. Ihre Essstörung ist wieder stärker geworden. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 11:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sophia Thiel (31) geht es derzeit psychisch nicht gut. Die bekannte Fitness-Influencerin berichtet auf Instagram von einer schweren Phase. Nach eigenen Angaben hat sie rund einen Monat lang nicht trainiert und dabei an Gewicht zugenommen.

Weil sie sich weniger bewegt hat, beschäftigt sie ihre Essstörung nun wieder deutlich stärker. Vor ihrer Rückkehr ins Fitnessstudio habe sie geweint, erzählt die 31-Jährige. Die Motivation sei komplett weg gewesen.

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In solchen Phasen gelängen ihr manchmal selbst die einfachsten Aufgaben nicht, heißt es auf tag24.de. Dennoch überwand sie sich und absolvierte ein Training, das sie als sehr anstrengend empfand.

Therapeutin spricht ADHS-Verdacht an

Mittlerweile hat sich die Influencerin auch an ihre Therapeutin gewandt. Nach einem einstündigen Gespräch berichtete sie, dass ihr der Austausch gutgetan habe. Dabei kam auch das Thema ADHS zur Sprache.

Ihre Therapeutin habe sie bereits mehrfach darauf angesprochen, ob eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung möglicherweise mit ihren psychischen Problemen zusammenhängen könnte. Eine entsprechende Diagnose liegt bislang allerdings nicht vor.

Schon lange kämpft Thiel mit einer Essstörung

Mit psychischen Belastungen und ihrer Essstörung setzt sich die 31-Jährige schon seit Jahren auseinander. 2019 verschwand sie für längere Zeit aus der Öffentlichkeit. 2021 kehrte sie zurück und sprach offen über ihre Bulimie.

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Die schwierige Phase ist für Thiel noch nicht überstanden. Sie geht davon aus, dass die kommenden Tage weiterhin herausfordernd werden.