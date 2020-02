Thomalla bewirbt sich bei 007 im Bikini als Bond-Girl

Sophia Thomalla postete am Samstag ein neues Video auf ihrer Insta-Seite. Der kurze Clip wirkt wie aus der Zeit gefallen. Die Deutsche steigt nämlich ganz im Stile von Ursula Andress aus dem Meer – und bewirbt sich als nächstes Bond-Girl.

Exakt 58 Jahre ist es jetzt her, dass Ursula Andress im weiß-gegurteten Bikini auf der Jagd nach Dr. No meuchlings dem Meer entstieg. Sie war das erste Bond-Girl, sämtliche ihrer Nachfolgerinnen mussten sich mit ihr messen. Nun, im Jahr 2020, hat offenbar auch Moderatorin und Model Sophia Thomalla Geschmack an der Rolle gefunden. Am Samstag teilte sie auf ihrer Instagram-Seite ein wenige Sekunden langes Video, in dem sie lasziv aus den Fluten schreitet."Hey, 007, stell mich für deinen nächsten Film ein – das Meer ist mein zweites Zuhause", schrieb Thomalla unter den Clip. Die Parallele zu Andress ist ganz offensichtlich bewusst gewählt. Einziger Unterschied: Die 30-Jährige trägt einen schwarzen Bikini (Andress setzte auf unschuldiges weiß) und verzichtete auf die Gurt-Optik, mit der die Schweizerin berühmt geworden war.Wem sich Thomalla auf diese Weise anträgt, ist noch gar nicht klar. Über die Nachfolge von Daniel Craig als 007 wird zwar immer wieder heftig spekuliert, eine offizielle Besetzung wurde bis dato aber noch nicht verlautbart. Immer wieder kursieren auch Gerüchte, dass eine Frau 007 mimen könnte. In seinem Abschieds-Bond "No time to die", der im April in die Kinos kommt, buhlen Lea Seydoux und Lashana Lynch um die Gunst des Geheimagenten.