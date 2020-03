Sophia Thomalla genießt ihre Corona-Auszeit

Die Schauspielerin nimmt die Aufregung rund um das Coronavirus gelassen und schickt Grüße aus dem heimischen Garten.

Sophia Thomalla genießt Corona

Um eines gleich klar zu stellen: Schauspielerin Sophia Thomalla (30) hat sich weder mit dem Coronavirus infiziert, noch befindet sie sich in Quarantäne! Die momentane Aufregung und die zahlreichen Termin- und Auftrittsabsagen, die das öffentliche Leben betreffen, nimmt das Model aber auch zum Anlass, ihre Füße zu Hause hochzulegen.Auf Instagram meldet sich Thomalla mit einem Foto, das vermutlich einigen etwas sauer aufstoßen könnte. Darauf ist zu sehen, wie sich die brünette Schönheit auf einem Gartenstuhl im knappen Bikini räkelt und einen herzhaften Schluck aus einer Flasche Corona-Bier nimmt. Kostenlose Werbung für den Hersteller, Angriffsfläche für Thomalla, die in der Vergangenheit auf Social Media schon einiges an Kritik einstecken musste.In ihrem Kommentar zitiert sie außerdem den verstorbenen Entertainer Harald Juhnke († 2005) mit "Keine Termine und leicht einen sitzen". Juhnke, der an einer Alkoholsucht litt, hatte mit diesem Satz seine "Devise von Glück" definiert. Den ersten Kommentaren nach zu urteilen, dürfte Thomalla mit ihrem Corona-Posting aber den Humor ihrer Fangemeinde getroffen haben.