Sophia Vegas und Daniel haben geheiratet

Reality-TV-Darstellerin Sophia Vegas hat den Vater ihrer kleinen Tochter Amanda geheiratet. Ihr Freund Daniel teilte auf Instagram mehrere Fotos, auf denen er im dunklen Anzug und sie in einer engen weißen Spitzenrobe zu sehen ist.Die Feier fand in Santa Barbara im kleinen Kreis mit nur zwölf Gästen statt. Sophia selbst wünschte sich die Trauung im kleinen Rahmen, wie sie kurz zuvor gegenüber "RTL" verriet: "Ich habe meine Hochzeit in nur einer Woche geplant. Wir sind so viel gereist. Ich habe meine Hochzeit schon fast vergessen."Doch 2020 soll es noch einmal eine große Party geben. "Nächstes Jahr machen wir eine große Hochzeit, kirchlich in Beverly Hills und auch auf Ibiza", so die 32-Jährige.Die Reality-Darstellerin und der Unternehmer lernten sich 2018 in einem Privatclub kennen und lieben. Im Februar 2019 wurde die gemeinsame Tochter Amanda geboren.