"GoT"-Star Sophie Turner erwartet ihr erstes Kind

Serienstar Sophie Turner und der Sänger Joe Jonas werden laut US-Medien bald Eltern. Offiziell haben die beiden das nicht bestätigt.

Babyglück für Glamour-Paar Sophie Turner und Joe Jonas: Wie US-Medien berichten, ist die 23-jährige "Game of Thrones"-Schauspielerin mit ihrem ersten Kind schwanger."Die beiden halten die Sache sehr diskret, aber ihre Freunde und Familien sind sehr glücklich für sie", sagte eine Person aus dem Umfeld des Paares zum Portal JustJared . Ein weiterer Insider fügte hinzu: "Sophie wählt Outfits aus, die sie auf und neben dem roten Teppich tragen kann und die sich den Änderungen ihres Körpers anpassen."Der Musiker Joe Jonas (30) und die Schauspielerin Sophie Turner (23) hatten sich vor knapp einem Jahr zuerst in Las Vegas, dann wenig später noch einmal in Frankreich das Ja-Wort gegeben.