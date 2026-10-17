i König Charles blieb einem Event fern. via REUTERS Geht es ihm schlechter? Sorge um König Charles! Er fehlt bei großer Gala König Charles III. war beim 100-jährigen Jubiläum der Royal Ballet School nicht anwesend. In London sorgt das für Unruhe. Von Heute Entertainment 17.10.2026, 13:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Royal Ballet School in London feierte am 8. und 9. Oktober 2026 ihr 100-jähriges Bestehen - ein bedeutendes Kulturevent für die britische Gesellschaft. Doch der britische Monarch ließ sich bei den Feierlichkeiten dazu nicht blicken.

Dabei ist König Charles offizieller Schirmherr der renommierten Institution und war beim Jubiläum eigentlich fest eingeplant. Die Königsfamilie war dennoch vertreten: Lady Sarah Chatto sprang für den König ein.

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Wie "Promiflash" meldet, befürchten viele in Londoner Gesellschaftskreisen nun das Schlimmste. Denn der britische Monarch befindet sich weiterhin wegen seiner Krebserkrankung in Behandlung.

Diagnose wurde 2024 öffentlich

Im Februar 2024 wurde offiziell mitgeteilt, dass bei Charles "eine Form von Krebs" festgestellt worden sei. Um welche Krebsart es sich handelt, ist bis heute nicht öffentlich bekannt.

Trotz der Erkrankung nahm der König im laufenden Jahr bereits einige öffentliche Termine wahr. Im Juli war er etwa bei der Feier zum 200-jährigen Bestehen der Zoological Society of London zu sehen. Anfang Mai reiste er sogar für offizielle Besuche nach Washington und auf die Bermudas.

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Gerade wegen dieser Auftritte fiel sein Fehlen beim Jubiläum der Royal Ballet School in Londoner Kreisen besonders auf.