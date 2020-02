Sorge um ÖFB-Kicker! Laimer verletzt vom Platz

Sorgenfalten bei RB Leipzig und dem ÖFB! Beim 1:0-Sieg der Bullen bei Tottenham Hotspur in der Champions League musste Mittelfeld-Motor Konrad Laimer verletzt ausgetauscht werden. Bis dahin lieferte der Nationalspieler eine großartige Partie.

Laimer wurde in der 58. Minute von Ben Davies gelegt, es gab Strafstoß. Über seinen "Assist" zum 1:0 von Timo Werner konnte sich Laimer nicht wirklich freuen, denn er klagte über Schmerzen an der Schulter.Beim Zusammenprall fiel der 22-Jährige auf die linke Schulter, spielte aber vorerst weiter. Nach einem weiteren Zweikampf zehn Minuten vor dem Ende ging es aber nicht mehr weiter.Laimer musste für Emil Forsberg (82.) ausgetauscht werden, sichtlich mit großen Schmerzen an der Schulter.