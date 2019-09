Sorge wegen Tier aus Norwegen bei Hunde-WM

Der Veranstalter informierte umfangreich vorab auf Facebook; Dobermann ist bereits eine Woche in Österreich. Bild: iStock (Symbol), Screenshot Facebook

Wegen der tödlichen Hundekrankheit in Norwegen gibt es nun in Schwechat Bedenken – hier findet die Hunde-WM mit einem Vierbeiner aus Norwegen statt. Der Veranstalter beruhigt.

Die Bedenken um eine aktuelle, mysteriöse tödliche Hundekrankheit in Norwegen schwappen jetzt auch auf NÖ über: Vom 11. bis 15. September findet im Rudolf Tonn Stadion (Sportzentrum) in Schwechat die Weltmeisterschaft des Gebrauchshundesports (FCI IPG WM 2019) statt, bei diesem Event werden 145 Teilnehmer aus 36 Nationen erwartet.



Und einer der Teilnehmer, ein Dobermann, kommt eben aus Norwegen – auf Social-Media-Kanälen gibt es Bedenken. Auf Facebook informierte am Sonntag der Veranstalter: „Wir wurden bereits vom norwegischen Kennel Club über die aktuelle Situation betreffend erkrankter Hunde informiert und haben alle notwendigen Vorkehrungen getroffen (in Absprache mit den Tierärzten). Der Teilnehmer aus Norwegen wird vorab und getrennt vom Stadion untersucht (großer Bluttest), dann entscheiden die Tierärzte! Seitens der österreichischen Regierung gibt es im Moment kein Einreiseverbot für Hunde aus Norwegen. Hier sind daher keine weiteren Maßnahmen ergriffen worden. Zusätzlich sind wir seitens FCI IGP WM nur für Starter verantwortlich."



Auf „Heute"-Anfrage betonte Sprecher Thomas Mostögl: „Es gibt die größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen und eine tierärztliche Kontrolle findet bei allen Teilnehmern statt."



„Heute" erreichte auch den untersuchenden Tierarzt. Von ihm gibt es eine erste Entwarnung: „Wir haben bereits ein Blutbild gemacht, der Hund aus Norwegen schaut völlig in Ordnung aus." Zudem sei der Dobermann bereits eine Woche in Österreich und die mysteriösen Todesfälle in Norwegen hätten sich erst in den vergangenen Tagen ereignet.



(wes)