Souvenir zur Krise: Wiener Klopapier-Schneekugeln

Seit 120 Jahren produzieren die Perzys in Hernals Schneekugeln. Sie haben sie erfunden und landen mit ihrem neuesten Motiv auch in Coronazeiten einen Erfolg.

In Wien wurde sie erfunden - in Wien wird sie weiterentwickelt. Die gute alte Schneekugel erhielt nun ein "Corona-Update", das innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war. Aber keine Sorge: Nachschub ist unterwegs!Wer ein Souvenir zur Krise sucht, ist in der "Original Wiener Schneekugelmanufaktur" in Hernals richtig, besser gesagt auf deren Website Dort kann man - neben den üblichen Motiven - auch die neueste Kreation aus dem Hause Perzy kaufen: Eine Schneekugel mit Klopapiermotiv drin. Zum "ORF" sagt Erwin Perzy: "Selbst in Australien kaufen die Menschen die Regale mit Klopapier leer. Und ich verstehe nicht, warum. So habe ich mir gedacht, es wäre ja ganz lustig, so eine kleine Klopapierrolle in eine Schneekugel hineinzusetzen."Die Idee stellt sich als voller Erfolg heraus. Binnen weniger Stunden gab es hundert Bestellungen, im Laufe des Tages wurden es insgesamt 430 Stück. Zwei Euro vom Verkaufspreis der Klopapier-Schneekugel werden übrigens an das Rote Kreuz gespendet. Dieses ist von der Aktion begeistert: "Tolle Idee und vielen lieben Dank, da freuen wir uns sehr!!"Und eine Message hat die Kugel auch: #staysafe #stayhealthy #stayhome.Die Nachfrage nach der neuen Kugel, die kann die Manufaktur derzeit gut brauchen. Denn Corona-bedingt sieht es auch hier nicht gut aus. Normalerweise gibt es 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort arbeiten. Derzeit hilft nur die Gattin aus.Und auch vor dem fehlenden Weihnachtsgeschäft fürchtet sich Perzy schon. Normalerweise kommen viele Touristen. Das könnte heuer anders sein.