Sozialbetrug? Mann bekam 8.400 Euro Mietzuschuss

Ein 36-Jähriger musste am Donnerstag wegen Verdacht auf Betrug in Wr. Neustadt auf die Anklagebank. Er hatte Mietzuschuss kassiert, lebte aber mit seinem Partner.

Über 8.400 Euro Mietzuschuss hatte ein Bezieher der Mindestsicherung aus dem südlichen NÖ kassiert (Zeitraum Oktober 2016 bis März 2019). Dabei soll er falsche Angaben gemacht haben. Der 36-Jährige gab laut Anklage an, alleine zu leben, in Wirklichkeit lebte er indes mit seinem festen Freund in einer Lebensgemeinschaft.Dafür musste sich der 36-Jährige am Donnerstag wegen des Vergehens des schweren Betrugs am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten. Der Prozess wurde vertagt, es müssen noch weitere Zeugen befragt werden.Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.