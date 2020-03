Sozialkontakte sind auf ein Minimum zu reduzieren

Die Bundesregierung ruft die österreichische Bevölkerung dazu auf, das Coronavirus nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Sozialkontakte sollen reduziert werden.

"Unser Ziel ist es, dass wir spätestens ab Montag die sozialen Kontakte in Österreich auf ein Minimum reduzieren", sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem aktuellen Statement im Bundeskanzleramt. Prinzipiell ginge es darum, die sozialen Kontakte einzudämmen und Zeit zu gewinnen, um die Influenza-Phase gut zu überstehen."Die größte Entlastung wäre es, wenn uns unsere Verzögerungstaktik gelingt und wir die Phase der Grippewelle gut überstehen, mit intakten Ressourcen, denn danach wird Platz frei. Im Regelfall heißt es, Ende März ist die Grippewelle vorbei. Das ist eine spannende terminliche Situation", so Gesundheitsminister Rudolf Anschober.Die Österreicher müssen nun Verantwortung zeigen – in allen Bereichen: Betroffen sind Partys, Lokale, Veranstaltungen, sogar der Besuch der Großeltern soll vermieden werden. Gottesdienste finden nur virtuell statt, Besuche in Pensionistenheimen und Spitälern werden bis auf wenige Ausnahmen verboten.Mit einem Erlass wurden bereits Groß- und Kleinveranstaltungen verboten: Ab sofort sind alle Menschenansammlungen, bei welchen mehr als 500 Personen außerhalb geschlossener Räume oder im Freien beziehungsweise mehr als 100 Personen in einem geschlossenen Raum zusammenkommen, untersagt. Das gilt nicht nur für Veranstaltungen in Kindergärten, Schulen, Hochschulen, Betrieben/Unternehmen, Pflegeheimen und zu religiösen Zwecken oder in touristischen Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten.Ebenfalls betroffen sind damit Menschenansammlungen in Bädern, Wellnessbereichen, Fitnesseinrichtungen, aber auch Veranstaltungen von Vereinen oder private Veranstaltungen, wie Hochzeiten und Begräbnisse. Zu beachten ist, dass dabei die tatsächlich anwesende Personenanzahl inklusive Personal ausschlaggebend ist, nicht das theoretische Fassungsvermögen einer Veranstaltungsörtlichkeit.Was die Regierung durchblicken lässt: Bei einem weiteren Pressestatement am Freitag könnten die Notfall-Auflagen noch weiter verschärft werden. Ab Montag beziehunsgweise Mittwoch schließen auch die Schulen. Arbeitnehmer mit Betreuungspflichten für Kinder unter 14 Jahren können von ihren Arbeitgebern bis zu drei Wochen Sonderurlaub bekommen.