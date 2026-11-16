i Raketenstart am Weltraumbahnhof pixabay.com Raumfahrt-Sensation SpaceX fängt Rakete erstmals aus dem Orbit Elon Musks SpaceX hat erstmals ein Raumschiff nach einem Orbitalflug mit riesigen Stahlarmen aufgefangen. Ein historischer Teilerfolg. Von Technik Heute 16.11.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

SpaceX ist ein bahnbrechender Erfolg gelungen: Das Raumfahrtunternehmen fing beim 15. Testflug seines Starship-Systems erstmals die Oberstufe Ship 42 nach einer kompletten Erdumrundung mit den Fangarmen des Startturms Mechazilla auf.

Am 13. November startete die Rakete von Starbase in Texas. Die Oberstufe erreichte eine Umlaufbahn in etwa 275 Kilometern Höhe, setzte 26 Starlink-Satelliten aus und umrundete 14 Mal die Erde, bevor sie kontrolliert zur Startrampe zurückkehrte.

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Wie forschung-und-wissen.de berichtet, fasste SpaceX-Sprecher Dan Huot die Bedeutung des Fangs mit den Worten zusammen: "That was the holy grail of spaceflight." Der schwierigere Rückweg aus dem Orbit endete damit kontrolliert am vorgesehenen Startplatz.

Der Booster ging verloren

Ein kompletter Doppelerfolg blieb SpaceX allerdings verwehrt. Der Super-Heavy-Booster sollte ebenfalls aufgefangen werden, doch nach einem Treibstoffalarm wich er auf eine Wasserlandezone im Golf von Mexiko aus und explodierte dort kontrolliert über den Wellen.

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Die Ursache wird noch untersucht. Bei drei vorherigen Testflügen hatte das Auffangen des Boosters funktioniert. Das Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue und soll in Zukunft NASA-Astronauten zum Mond bringen.