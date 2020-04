Lichterkette am Himmel wird jetzt "gedimmt"

Aktuell sind die rund 360 Starlink-Satelliten ungewöhnlich hell am Nachthimmel zu sehen. "Wir reparieren das", reagiert SpaceX-Gründer Elon Musk auf die Kritik.

Freitagabend zog eine unheimliche Lichterkette am Nachthimmel über Wien hinweg. Etwa zehn Minuten lang war das Spektakel zu beobachten, zahlreiche "Heute"-Leser meldeten uns die ungewöhnliche Erscheinung. Dahinter stecken aber keine Aliens, sondern ein ambitioniertes Projekt des Tech-Milliardärs Elon Musk. Die Lichterkette ist einer von sechs sogenannten Starlink Trains von SpaceX, einer Formation von jeweils mehreren Dutzend kleiner Satelliten, die seit geraumer Zeit um unsere Erde kreisen. Musks Vision: Im Endausbau sollen 12.000 dieser Flugkörper weltweit schnellstes Breitband-Internet ermöglichen.In den vergangenen Tagen waren die Starlink-Satelliten auf der ganzen Welt vermehrt und mit ungewöhnlicher Helligkeit gesichtet worden. Darauf angesprochen erklärte der Tesla-Gründer via Twitter, dass dies mit dem Winkel der Solarpanele der einzelnen Satelliten zusammenhänge. "Wir reparieren das jetzt", schrieb Musk. Die Lichterkette könnte also bald "gedimmt" werden.Ob das die Astronomen dieser Welt gnädig stimmt, ist fraglich. Sie kritisieren das Projekt Starlink heftig, da sie eine enorme Lichtverschmutzung dadurch befürchten. Schon jetzt machen ihnen die vielen Satelliten oft genug einen (hellen) Strich durch die Rechnung. Wenn erst einmal 12.000 dieser Lichtpunkte die Erde umkreisen, werde es Bodenbeobachtungen des Weltalls erheblich behindern, so die Befürchtung.