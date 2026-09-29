i Raketenstart pixabay.com Meilenstein im All SpaceX-Starship schafft erstmals Erdumlaufbahn Die Riesenrakete von Elon Musks Raumfahrtunternehmen erreichte beim 14. Testflug erstmals den Orbit und setzte Starlink-Satelliten aus. Von Technik Heute 29.09.2026, 23:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein historischer Erfolg für das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk: Die Riesenrakete Starship hat es bei einem Testflug erstmals in eine Umlaufbahn der Erde geschafft.

Das größte jemals gebaute Raketensystem hob am Montag von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Texas ab. Im Rahmen der zehnstündigen Mission wurden erstmals 26 Starlink-Satelliten im Orbit ausgesetzt.

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Wie es bei heise online heißt, sollen die sogenannten V3-Satelliten nach dem Aussetzen ihre Antennen ausklappen, Solarpaneele entfalten und dann Verbindungen zur Erde und anderen Starlink-Satelliten herstellen. Ersten Informationen zufolge funktionierte auch das weitgehend nach Plan.

Größer als die Freiheitsstatue

Es ist bereits der 14. Testflug des Starship. Das Raketensystem ist mit mehr als 120 Metern größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der oberen Stufe, die rund 50 Meter misst.

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Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde NASA will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX zudem das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.