Spacey entgeht Prozess, weil Kläger gestorben ist

Der 60-jährige Schauspieler wurde von einem männlichen Massagetherapeut beschuldigt, ihn im Alter von 18 Jahren sexuell missbraucht zu haben.

So soll der ehemalige "House of Cards"-Darsteller den jungen Mann während eines Hausbesuchs im Jahr 2016 gezwungen haben, seine Genitalien anzufassen. Der Hollywood-Star bestritt bislang die Vorwürfe.Zu einem Prozess wird es jetzt jedoch nicht mehr kommen, denn wie "TMZ" nun berichte, wird die Klage in Los Angeles fallen gelassen. Grund hierfür ist der plötzliche Tod des Klägers, der noch vor Beendigung der Ermittlungen überraschend verstarb.Die Anschuldigungen können somit nicht mehr bewiesen werden, weshalb die Anklage nicht mehr länger bestand habe und Spacey auch kein Prozess gemacht werden könne, heißt es von Seiten des Bezirksanwalts.Wie die Strafverfolgung verlauten ließ, soll der Kläger, der es bislang schaffte, anonym zu bleiben, schon vor Wochen eines natürlichen Todes verstorben sein.