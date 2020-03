Spanien: "Brauchen Hilfe, das ist unmenschlich"

In Spanien droht die Corona-Krise noch extremer als in Italien zu werden. Ärzte sind verzweifelt, Patienten müssen auf Notbetten im Flur versorgt werden.

Patienten, die seit 30 Stunden auf Stühlen darauf warten, behandelt zu werden, andere die auf Notfallbetten im Gang liegen. Überall hört man Menschen husten. Die Aufnahmen stammen aus einem Spital in Leganés, einem Vorort südlich von Madrid.Die Notaufnahme sei so überfüllt, dass Patienten in Armeespitäler überführt werden müssen, sagt ein Krankenpfleger zu "El Mundo" "Wir brauchen Hilfe, das ist unmenschlich", klagt ein Arzt im naheliegenden Spital 12 de Octubre. Dort ist die Situation nicht anders. "Ich weiß nicht, ob die Behörden wirklich wissen, was in den Spitälern passiert. Wir befinden uns in einer Situation, in der die Nachfrage die Ressourcen übersteigt", sagt er.Die offiziellen Zahlen bestätigen die Einschätzung des Mediziners: Fast 25.000 Infizierte meldete das Gesundheitsministerium am Samstag – 5.000 mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten kletterte um ein Drittel auf mehr als 1.300. Besonders heftig betroffen ist die Region Madrid.