i Laut Umfragen dürfte die konservative Volkspartei PP unter Alberto Nunez Feijoo stärkste Kraft werden. REUTERS/Marcelo del Pozo Schicksalswahl beginnt Spanien vor historischem Rechtsruck? Erstmals seit der Franco-Diktatur könnte eine rechtsradikale Partei in Spaniens Regierung einziehen. Vox-Chef fordert Remigration. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 15:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei den Parlamentswahlen am heutigen Sonntag (29. November) könnte Spanien einen historischen Umbruch erleben.

Laut Umfragen dürfte die konservative Volkspartei PP stärkste Kraft werden - gemeinsam mit der rechten Vox-Partei könnte es für eine absolute Mehrheit reichen.

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PP-Chef Alberto Nunez Feijoo macht keinen Hehl daraus, dass er eine Koalitionsregierung mit Vox bilden würde, um den Sozialisten Pedro Sanchez als Regierungschef abzulösen. Für die parallel stattfindende Senatswahl haben die beiden rechten Parteien sogar ein Wahlbündnis geschmiedet.

Wie n-tv berichtet, gibt es zwischen Konservativen und Ultrarechten in Spanien schon lange keine Berührungsängste mehr.

Der spanische Ministerpräsident und Vorsitzende der Sozialistischen Partei (PSOE), Pedro Sánchez (oben links), der Vorsitzenden der konservativen Volkspartei (PP), Alberto Núñez Feijóo (oben rechts), sowie der Vorsitzende der rechtsextremen Partei Vox, Santiago Abascal (unten links), bei der Stimmabgabe in Madrid, und die Vorsitzende des linksextremen Bündnisses "Frente Amplio" (Breite Front), Ada Colau, bei der Stimmabgabe in Barcelona – anlässlich der Parlamentswahlen. REUTERS/Isabel Infantes/Juan Medina/Susana Vera/Albert Gea

Vox-Parteichef Santiago Abascal fordert eine "Remigration, um die Migranteninvasion umzukehren" und macht Ausländer für Wohnungsnot und Kriminalität verantwortlich.

Vox könnte Sitze fast verdoppeln

Die Vox-Partei wurde 2013 von Abtrünnigen der PP gegründet, denen die Volkspartei nicht rechts genug war. Umfragen sehen Vox derzeit bei rund 18 Prozent - die Partei könnte ihre Abgeordneten von 33 auf rund 60 fast verdoppeln.

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Auf regionaler Ebene regieren PP und Vox bereits in vier spanischen Regionen gemeinsam: Andalusien, Aragonien, Extremadura sowie Kastilien und Leon.

Im Europaparlament sitzt Vox in der Fraktion Patrioten für Europa - gemeinsam mit der österreichischen FPÖ, dem französischen Rassemblement National und Orbans Fidesz.