Bei den Parlamentswahlen am heutigen Sonntag (29. November) könnte Spanien einen historischen Umbruch erleben.
Laut Umfragen dürfte die konservative Volkspartei PP stärkste Kraft werden - gemeinsam mit der rechten Vox-Partei könnte es für eine absolute Mehrheit reichen.
PP-Chef Alberto Nunez Feijoo macht keinen Hehl daraus, dass er eine Koalitionsregierung mit Vox bilden würde, um den Sozialisten Pedro Sanchez als Regierungschef abzulösen. Für die parallel stattfindende Senatswahl haben die beiden rechten Parteien sogar ein Wahlbündnis geschmiedet.
Wie n-tv berichtet, gibt es zwischen Konservativen und Ultrarechten in Spanien schon lange keine Berührungsängste mehr.
Vox-Parteichef Santiago Abascal fordert eine "Remigration, um die Migranteninvasion umzukehren" und macht Ausländer für Wohnungsnot und Kriminalität verantwortlich.
Die Vox-Partei wurde 2013 von Abtrünnigen der PP gegründet, denen die Volkspartei nicht rechts genug war. Umfragen sehen Vox derzeit bei rund 18 Prozent - die Partei könnte ihre Abgeordneten von 33 auf rund 60 fast verdoppeln.
Auf regionaler Ebene regieren PP und Vox bereits in vier spanischen Regionen gemeinsam: Andalusien, Aragonien, Extremadura sowie Kastilien und Leon.
Im Europaparlament sitzt Vox in der Fraktion Patrioten für Europa - gemeinsam mit der österreichischen FPÖ, dem französischen Rassemblement National und Orbans Fidesz.