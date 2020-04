"Jugend forscht" wegen COVID-19 jetzt auf YouTube

Niederösterreich verlegt die Initiative "Jugend forscht" ins Internet. Videos für spannende Experimente für zuhause stehen ab sofort zur Verfügung.

Normalerweise ist die Initiative "Jugend forscht" in den Schulen des Landes unterwegs, um mit Experimenten Wissen zu vermitteln und die Lust am Forschen zu wecken. Aktuell ist das jedoch nicht möglich. Deshalb werden ab sofort einige spannende Videos auf dem YouTube-Kanal «Jugend forscht digital!» online gestellt, um die Experimente so zu den Kindern nachhause zu liefern."Ziel ist es, Kindern, Jugendlichen, aber auch der ganzen Familie spannende Experimente für zu Hause zur Verfügung zu stellen und auch Pädagoginnen und Pädagogen mit Inhalten für den elearning-Unterricht zu unterstützen", führt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) aus.In den Videos wird etwa erklärt, wie Seife funktioniert, was Schall ist und wie Elektrizität entsteht. Das Angebot wird laufend erweitert werden, auch Live-Sessions für direkte Interaktion mit Wissenschaftlern sind geplant.