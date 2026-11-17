i Lola Weippert zeigt sich gerne auch von ihrer freizügigeren Seite. Instagram/lolaweippert Schock im Ibiza-Urlaub Spanner filmt Lola Weippert nackt am Strand Moderatorin Lola Weippert erlebte im Urlaub auf Ibiza unangenehme Momente: Ein Mann filmte sie heimlich. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 20:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Moderatorin Lola Weippert (30) genoss ihren Urlaub auf Ibiza und ließ sich an einem abgelegenen Strand von einer befreundeten Fotografin nackt ablichten. "Es war keine Menschenseele da und ich finde, nackt ins Wasser zu springen, das ist so ein Freiheitsgefühl. So toll", schwärmte sie.

Doch die unbeschwerte Stimmung war schlagartig verflogen, als ihr ein älterer Mann auffiel, der sie heimlich mit seinem Handy filmte. "Will der mich eigentlich komplett verarschen? Ich hab mich hier gerade so wohlgefühlt und jetzt kommt hier mal wieder ein Vollidiot", schildert die 30-Jährige ihre Gedanken.

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Wie TAG24 berichtet, konfrontierte Lola den Spanner mutig und brachte ihn dazu, die Aufnahmen zu löschen. Uneinsichtig zeigte sich der Mann dennoch: "Er meinte zu mir: Selbst schuld, wenn ich so am Strand bin. Ich war auf 180."

Taxifahrer griff ihr an den Po

Doch damit nicht genug: Kurz darauf saß Lola in einem Taxi und erlebte den nächsten Schock. "Ich saß vorne und beim Aussteigen greift er mir an den Arsch", berichtet die Moderatorin fassungslos.

Erst habe sie in der Situation nichts gesagt, um keinen Stress zu provozieren, da ihre Mutter mit dabei gewesen sei. Im Nachhinein habe sie sich jedoch sehr darüber geärgert, den Übergriff unkommentiert gelassen zu haben.

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Diese unangenehmen Erlebnisse erzählte Lola Weippert in ihrem Podcast "Schönlaut", den sie gemeinsam mit Sängerin Vanessa Mai (34) betreibt.