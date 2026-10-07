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Warnung vor Betrug im Internet
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Achtung, Phishing-Mail!

Sparkasse: Gefährliche Phishing-Mail im Umlauf

Eine E-Mail verspricht Sparkassen-Kunden eine Rückerstattung von 106,99 Euro. Dahinter steckt ein Betrugsversuch, warnt die Verbraucherzentrale.
Technik Heute
Von Technik Heute
07.10.2026, 22:47
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Kriminelle haben es aktuell auf Sparkassen-Kunden abgesehen. Mit einer täuschend echt wirkenden E-Mail versuchen sie, an sensible Bankdaten zu gelangen.

In der betrügerischen Nachricht wird behauptet, dass Kontogebühren unrechtmäßig abgebucht wurden. Den Betrag von 106,99 Euro wolle man "vollständig und sofort" zurückerstatten.

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Wie Chip.de berichtet, stuft die Verbraucherzentrale diese Nachricht als klaren Phishing-Versuch ein. Sparkassen-Kunden sollten die E-Mail keinesfalls beantworten.

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So schützt du dich vor dem Betrug

Die Verbraucherzentrale rät, die verdächtige E-Mail unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben oder direkt zu löschen.

Wichtige Informationen erhältst du als Sparkassen-Kunde immer über die offizielle Banking-App oder die bekannte Internetseite deiner Bank - niemals per E-Mail-Link.

tec,07.10.2026, 22:47
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