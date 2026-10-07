Sparkasse: Gefährliche Phishing-Mail im Umlauf

Kriminelle haben es aktuell auf Sparkassen-Kunden abgesehen. Mit einer täuschend echt wirkenden E-Mail versuchen sie, an sensible Bankdaten zu gelangen.
In der betrügerischen Nachricht wird behauptet, dass Kontogebühren unrechtmäßig abgebucht wurden. Den Betrag von 106,99 Euro wolle man "vollständig und sofort" zurückerstatten.
Wie Chip.de berichtet, stuft die Verbraucherzentrale diese Nachricht als klaren Phishing-Versuch ein. Sparkassen-Kunden sollten die E-Mail keinesfalls beantworten.
Die Verbraucherzentrale rät, die verdächtige E-Mail unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben oder direkt zu löschen.
Wichtige Informationen erhältst du als Sparkassen-Kunde immer über die offizielle Banking-App oder die bekannte Internetseite deiner Bank - niemals per E-Mail-Link.