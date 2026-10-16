i Cyberangriff bedroht Computer-Sicherheit pixabay.com Fiese Phishing-Masche Sparkassen-Betrug: Ein Klick reicht aus Kriminelle nehmen derzeit Sparkassen-Kunden ins Visier. Mit gefälschten E-Mails schleusen sie Schadsoftware auf Geräte ihrer Opfer. Von Technik Heute 16.10.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine neue Betrugsmasche bedroht aktuell Kunden der Sparkasse. Die Täter versenden E-Mails, die täuschend echt aussehen und auf eine gefälschte Website locken. Dort werden Opfer mit Vorwänden wie "Bestätigen Sie, dass Sie ein Mensch sind" oder "Ungewöhnlicher Web-Traffic festgestellt" dazu gebracht, bestimmte Tastenkombinationen oder Befehle auszuführen.

Bei dieser Methode handelt es sich um einen sogenannten Click-Fix-Angriff, eine besonders gefährliche Phishing-Technik. Wer den Anweisungen folgt, installiert unwissentlich Malware auf seinem Rechner. Diese Schadsoftware kann Zugangsdaten stehlen, Fernzugriff auf das System ermöglichen oder im schlimmsten Fall alle Daten verschlüsseln.

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Wie chip.de berichtet, warnt das Computer-Notfallteam der Sparkassen-Finanzgruppe eindringlich vor dieser Masche. Wer auf eine solche E-Mail hereingefallen ist, muss schnell handeln. Betroffene sollten ihren Online-Banking-Zugang sofort sperren lassen und den Computer von einem Fachmann auf verdächtige Software überprüfen lassen.

Woran du eine Infektion erkennst

Eine Malware-Infektion hinterlässt typische Spuren: ungewöhnliches Verhalten beim Online-Banking, abgebrochene Verbindungen nach der Eingabe einer TAN, plötzlich erscheinende Pop-up-Fenster mit TAN-Aufforderungen oder Fehlermeldungen wie "TAN verbraucht" oder "TAN ungültig". Auch TAN-Abfragen auf unverschlüsselten Seiten (erkennbar an HTTP statt HTTPS) sind ein Warnsignal.

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Das solltest du bei Verdacht tun

Die Sparkasse rät Betroffenen, bei Verdacht sofort die PIN zu ändern, alle Kontoumsätze zu prüfen und die Bank zu informieren. Verdächtige E-Mails sollten keinesfalls beantwortet oder Links darin angeklickt werden. Im Zweifel gilt: Direkt in der Filiale nachfragen.