Späte Reue: Dieb stellte sich nach 10 Jahren

Ein Diebstahl, den er vor zehn Jahren begangen hatte, ließ einem Mann in Oberösterreich keine Ruhe. Nun stellte er sich der Polizei.

Täter war damals betrunken

Es war eine rauschige Geschichte, aber sie beschäftigte einen Mann viele Jahre lang. Ein mittlerweile 32-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land meldete sich, wie jetzt bekannt wurde, schon am 29. April bei der PI Stadtplatz in Steyr. Dort erzählte er seine unglaubliche Geschichte.Er gestand, berichtet die Polizei, dass er vor zehn Jahren bei der Schmiedeweihnacht in Steyr einen Amboss gestohlen hatte. Nun wolle er sich stellen, weil ihn das schlechte Gewissen drücke und er sich seiner Altlast entledigen wolle.Der 32-Jährige gab bei seiner Einvernahme an, dass er damals, am 23. Dezember 2010 gegen 3 Uhr früh, den Amboss in alkoholisiertem Zustand von einem Schmiedestand der Schmiedeweihnacht am Steyrer Stadtplatz aus Übermut gestohlen hatte.Doch der Mann hatte offenbar Bärenkräfte, denn der Amboss hatte an die 100 kg und er verfrachtete in trotzdem in seinen Pkw. Am nächsten Tag transportierte er ihn in die Garage seines ehemaligen Wohnsitzes im Bezirk Steyr-Land, wo er diesen bis zuletzt versteckt gehalten hat. Die damaligen Erhebungen gegen den unbekannten Täter verliefen aufgrund fehlender Hinweise negativ.Die Sache hatte ihn jahrelang bedrückt, weshalb er sich nun selbst stellte. Der Amboss wurde von dem Verdächtigen an den Geschädigten nach dem Geständnis ausgefolgt. Der Dieb wurde angezeigt.