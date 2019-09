Andre Heller singt Duett mit Ina Regen

Nach 16 Jahren veröffentlicht das österreichische Multigenie ein neues Album. "Später Leuchten" erscheint Mitte November.

Duett zweier Amadeus-Gewinner

Heller gehörte 1967 zu den "Gründervätern" des ersten deutschsprachigen Popsenders Ö3, bei dem er zunächst die Sendung "Musicbox" moderierte. Schon ein Jahr später brachte er seine erste Langspielplatte mit dem simplen Namen "Nr1" auf den Markt. In den darauffolgenden Jahrzehnten feierte er mit seiner Musik große Erfolge, stand u.a. mit Wolfgang Ambros ("Für immer jung"), Helmut Qualtinger (""Wean, du bist a Taschenfeitl") oder Xavier Naidoo ("Du Du Du") im Studio. Egal ob Austropop, Wienerlied oder Soul, Andre Heller kannte und kennt keine Schubladen.Co-Produzenten dieses Mal waren Robert Rotifer (FM4) und Andy Lewis, die zwischen Sommer 2015 und Herbst 2018 das Album mit Heller und internationalen Musikern erarbeiteten.Noch ist über "Spätes Leuchten" nicht viel bekannt - einzig das Tracklisting. Und dieses erfreut neben Songs über Hellers Geburtsort ("Heldenplatz") und seine zweite Heimat Marokko ("Marrakech") auch noch mit einem kleinen Zusatz. So wird das Lied "Woas ned so" zum Duett zweier Amadeus-Preisträger. Heller singt gemeinsam mit der 34-jährigen, oberösterreichischen Senkrechtstarterin Ina Regen. Wir sind gespannt!01. Alles in Allem02. Mutter sagt03. Im Anfang woa dei Mund04. In der Dunkelheit05. Maybe It's True06. Woas ned so (feat. Ina Regen)07. Die Wiener Judenkinder08. Venedig09. Papirossi10. Du mein ich11. Marrakech12. Heldenplatz13. Hab so Sehnsucht14. Es gibt15. Dem Milners Trern16. My River