Spätsommer ade: Jetzt kommt der Frost!

Der Sonntag zeigt sich noch einmal von seiner sommerlichen Seite. Aber mit dem astronomischen Herbstbeginn sinken auch die Termperaturen in Österreich.

Am Sonntag genießen wir noch Temperaturen bis zu 25 Grad. Am Montag um exakt 09:50 Uhr beginnt dann der astronomische Herbst, pünktlich zu diesem Stichtag verabschiedet sich der Spätsommer aus Österreich. In manchen Regionen muss man diese Nacht mit Minusgraden rechnen. Hier die Prognose im Detail:Der Sonntag beginnt inneralpin wieder mit Nebelfeldern und im Westen mit ein paar Wolken. Abseits davon scheint weiterhin häufig die Sonne. Am Abend zieht es von Südwesten her vermehrt zu, in der Folgenacht setzt von Vorarlberg bis Osttirol Regen ein. Im Osten frischt lebhafter, vom Neusiedler See bis ins Tullnerfeld auch kräftiger Südostwind auf und an der Alpennordseite wird es föhnig, in den prädestinierten Tälern sind ebenfalls kräftige Böen möglich. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 25 Grad.Am Montag überwiegen die Wolken und von Vorarlberg bis nach Oberkärnten regnet es von der Früh weg zeitweise. Im Tagesverlauf breitet sich der Regen nach Nordosten aus, bis zum späten Nachmittag noch trocken bleibt es im Weinviertel. Der Wind dreht im Tagesverlauf von Südost auf West und weht mäßig, im Nordosten auch lebhaft. Mit 13 bis 21 Grad wird es von Westen her wieder kühler.Der Dienstag beginnt mit dichten Wolken und besonders in der Osthälfte noch mit etwas Regen. Von Vorarlberg bis Oberkärnten bleibt es von der Früh weg trocken und hier kommt tagsüber häufig die Sonne zum Vorschein, ganz im Westen ziehen am Nachmittag wieder vermehrt Wolken auf. Auch im Norden und Osten lässt sich die Sonne im Tagesverlauf ab und zu blicken. Im Donauraum und im Wiener Becken weht anfangs lebhafter West- bis Nordwestwind, der am Nachmittag nachlässt. Von Nord nach Süd 15 bis 23 Grad.Am Mittwoch scheint von Unterkärnten bis ins Burgenland in der ersten Tageshälfte noch zeitweise die Sonne. Von Westen her breiten sich aber neuerlich Wolken und Regen aus, die am Nachmittag das ganze Land erfassen. Bei mäßigem Westwind erreichen die Temperaturen von West nach Ost 13 bis 24 Grad.Der Donnerstag zeigt sich im Westen und Norden von seiner trüben Seite, zeitweise fällt Regen. Von Kärnten über die Süd- und Oststeiermark bis Niederösterreich scheint anfangs noch die Sonne, bevor sich der Regen langsam ausbreitet. Im östlichen Flachland bleibt es aber sogar bis zum Abend meist freundlich. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 22 Grad.