Spaziergänger (26) fand Granate in Pulkau

In Pulkau (Bezirk Hollabrunn) entdeckte ein Mann beim Spazierengehen ein Kriegsrelikt, verständigte die Polizei.

Explosiver Fund in der Stadtgemeinde Pulkau: Ein 26-Jähriger entdeckte beim Spazierengehen eine Granate am Boden, verständigte die Polizei. Die forderte wie in derartigen Fällen vorgesehen den Entminungsdienst des Bundesheers an.Die Sprengstoff-Experten begaben sich rasch zum Fundort und sammelten die Granate vorsichtig ein, um die mögliche Gefahr zu entschärfen sowie Herkunft und Explosivität des Kriegsreliktes zu überprüfen.