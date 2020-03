Spaziergänger entdeckt Babyleiche auf Wiese

In der Nacht auf Freitag wurde im deutschen Welzheim ein toter Säugling auf einer Wiese gefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Ein Spaziergänger hatte die Leiche eines Neugeborenen auf einer Wiese in Welzheim in Baden-Württemberg gefunden.Ob das Baby bereits tot auf die Welt kam oder danach starb, ist vorerst noch völlig unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.Ersten Informationen zufolge dürfte der Säugling im siebten oder achten Monat der Schwangerschaft geboren worden sein.Wie deutsche Medien berichten, lag die Leiche des Kindes in der Nähe eines Kreisverkehrs in der Wiese. Nach der Mutter wird nun intensiv gesucht.Die Ermittler gehen davon aus, dass sie ärztliche Hilfe brauchen könnte.