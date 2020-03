Spaziergänger entdeckten Handgranaten

In Schachendorf (Bezirk Oberwart) und Klostermarienberg (Bezirk Oberpullendorf) wurde am Montag jeweils eine Handgranate gefunden.

Ein Spaziergänger entdeckte gegen 15.00 Uhr eine Granate auf einem umgepflügten Acker am Ortsrand von Schachendorf und verständigte sogleich die Polizei.In Klostermarienberg, Ried Türkengraben war zur selben Zeit ein Mann mit Hund unterwegs und bemerkte das Relikt an der österreichischen-ungarischen Grenze teilweise im Boden versenkt.Die Granaten wurden vom Entminungsdienst geborgen und entsorgt. Glücklicherweise befanden sich in den Granaten keine Zünder, somit bestand auch keine Gefahr für die Finder.