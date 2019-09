Spaziergänger fanden in Ybbser Hafen Wasserleiche

Die Feuerwehr barg die Leiche. Bild: Feuerwehr (Symbol)

Grausiger Fund für Spaziergänger in Ybbs (Melk): Sie fanden eine männliche Leiche. Beim Toten handelt es sich um einen seit Tagen Abgängigen (45).

Schreck für Passanten beim Spaziergehen am Dienstag gegen 12 Uhr: Im Hafenbecken in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) trieb eine männliche Leiche. Die Zeugen verständigten sofort Polizei und Feuerwehr.



Die Florianis mit Zille bargen schließlich den Toten. Beim Toten handelt es sich um einen 45-jährigen Ungarn, der am Freitag vermisst gemeldet worden war. Eine Leichenbeschau ergab keine Hinweise auf Fremdverschulden. (Lie)