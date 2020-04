Ausflügler blieben mit Auto mitten im Wald stecken

Ein eher entbehrlicher Einsatz für die Pressbaumer Feuerwehr: Die Florianis mussten ein Auto aus dem Wald bergen, weil Ausflügler stecken geblieben waren.

Am Mittwoch wurde die Feuerwehr aus Pressbaum (Bezirk St. Pölten-Land) zu einer ungewöhnlichen Fahrzeugbergung "in der Au" alarmiert. Ein paar Ausflügler hatten sich bereits am Vortag nach einem Spaziergang mit ihrem Auto im Wald verirrt, ihr Fahrzeug blieb dabei im unwegigen Gelände stecken.Die Exekutive brachte sie spätabends nach Hause, das Auto bewegte sich aber keinen Meter mehr nach vorne oder hinten und die Feuerwehr musste es einmal mehr richten. Mit Seilwinde und Umlenkrollen konnte das Fahrzeug schließlich aus seiner Lage befreit und auf festes Terrain gebracht werden. Im Convoi mit dem Feuerwehrfahrzeug wurde das Fahrzeug bis zur Landesstraße begleitet, um erneutes Hängenbleiben oder Verirren zu unterbinden.Die Feuerwehr Pressbaum warnt: "Forststraßen sind keineswegs zu befahren! Forststraßen sind nicht für PKW ausgelegt. In der momentanen Trockenheit kann bereits ein kurzer Kontakt von Laub oder Reißig mit den heißen Bauteilen am Unterboden einen großen Waldbrand verursachen. Bitte parken Sie Ihr Fahrzeug an geschotterten Parkplätzen, keineswegs auf Gras oder Laub und fahren auf keinen Fall in den Wald!"