i Die Betreiber von "Fränkis Hütte" nehmen den Wirbel mit Humor. Immerhin sorgt er für mehr Gäste. Screenshot / www.fraenkis-huette.de/moehnesee/ Humor sorgt für Diskussion "Die scharfe Betti" als Schnitzel: Speisekarte regt auf Ungewöhnliche Gerichte und humorvolle Steak-Beschreibungen in "Fränkies Hütte" am Möhnesee (D) sorgen für bundesweite Aufmerksamkeit. Von Newsdesk Heute 25.10.2026, 18:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In "Fränkies Hütte" am Möhnesee (Nordrhein-Westfalen) stehen deftige Hausmannskost und kreative Gerichte auf der Speisekarte.

Besonders fallen Namen wie "Die scharfe Kathi" für einen Burger, "Die lange Steffi" für ein Currywurst oder "Der geschmeidige Udo" für ein Schnitzel auf. Doch nicht alle Gäste finden die humorvollen Beschreibungen lustig.

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Kritik an Steak-Garstufen entfacht Debatte

Anfang Oktober kritisierte ein Gast per E-Mail die Beschreibung der Steak-Garstufen auf der Karte. Männer sollen ihr Steak blutig, Frauen rosa-rot und sogenannte "Memmen" durchgebraten bestellen. Der Gast bezeichnete diese Formulierungen als nicht mehr zeitgemäß.

Wie "Der Westen" berichtet, teilte Wirtin Stefanie Treß die Beschwerde in sozialen Medien, woraufhin eine Debatte entstand.

Viele Nutzer stellten sich hinter die Gastronomin. Die ungewöhnlichen Namen und Beschreibungen werden von zahlreichen Kommentatoren als witzig und unterhaltsam empfunden.

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"Die Bezeichnungen in der Speisekarte gibt’s schon so lange und JETZT fällt jemandem ein, dass er ja moppern könnte… wunderbar", meint eine Userin.

Andere schreiben: "Verbiegt Euch nicht, und lasst alles so wie es ist, das ist nämlich genau richtig so" oder "Die einen gehen zum Lachen in den Keller die anderen in die Hütte zum Essen welcher der bessere Ort ist, ist ja wohl klar!".

Wirtin bleibt bei ihrer Speisekarte

Stefanie Treß möchte an der Speisekarte nichts ändern. Einige negative Bewertungen ließ sie entfernen, da diese offenbar von Personen stammten, die das Lokal nie besucht hatten.

Trotz Kritik hält die Gastronomin an den humorvollen Namen fest, da sie für Unterhaltung sorgen und mittlerweile sogar als gute Werbung gelten.