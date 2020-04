Spektakuläre Bilder von Kaminabriss in Kagran

Am Donnerstag starteten die dreiwöchigen Arbeiten an einem Abbruch eines 86 Meter hohen Kamins beim Fernheizwerk Kagran.

Wien Energie hat Anfang vergangener Woche mehr als 100 Baustellen in Wien wieder hochgefahren. Insbesondere wurden die Arbeiten bei Fernwärme-, Fernkälte- und Glasfaserleitungsprojekten sowie Bauprojekte bei Anlagen und Revisionsarbeiten fortgesetzt. Darunter auch der Abbruch eines Kamins beim Fernheizwerk Kagran. Mit dem Abbruch des 86 Meter hohen Kamins wurde an diesem Donnerstag gestartet."Heute"-Leserreporter sahen die spektakulären Szenen. "Ein Kran der etwas abreißt, das sieht man nicht alle Tage", so der anonym bleiben wollende Leserreporter. Tatsächlich sind die Bilder äußerst sptektulär. Die Arbeiten werden noch rund drei Wochen dauern. Wer das Spektakel sehen will, kann sich in die Nähe der Donaustadt begeben. Der Abriss ist aufgrund der Höhe auch von Weitem gut zu sehen.An oberster Stelle steht bei den Arbeiten die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten. Dafür wurden seitens Wien Energie und den beteiligten Baufirmen alle Vorkehrungen getroffen: Das reicht von Hygienemaßnahmen, verpflichteten Schutzmasken, einzuhaltenden Mindestabständen, Geräte-Desinfektionen, Verhaltensregeln sowie Unterweisungen des Personals. Laut Wien Energie entsprechen alle Baustellen den geltenden rechtlichen Vorgaben und den Sozialpartnervereinbarungen.